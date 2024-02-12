Milli atletlerden Oğuz Uyar ve Ömer Faruk Bozdağ, Türkiye salon rekorlarını kırdı - Son Dakika
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Milli atletlerden Oğuz Uyar ve Ömer Faruk Bozdağ, Türkiye salon rekorlarını kırdı

Milli atletlerden Oğuz Uyar ve Ömer Faruk Bozdağ, Türkiye salon rekorlarını kırdı

Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Oğuz Uyar, ABD'deki Tyson Invitational etkinliğinde 200 metre yarışında 21.07 saniyelik derecesiyle Türkiye salon rekorunu kırdı. Ömer Faruk Bozdağ ise Balkan Salon Şampiyonası'nda 800 metre yarışında 1.47.74'lük derecesiyle Türkiye salon rekorunu elde etti.

12.02.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
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Milli atletlerden Oğuz Uyar, erkekler 200 metre, Ömer Faruk Bozdağ da erkekler 800 metre Türkiye salon rekorunun sahibi oldu.

Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Oğuz, ABD'nin Fayetteville kentindeki Arkansas Üniversitesi'nin organizasyonu olan Tyson Invitational etkinliğinde yarıştı.

Oğuz, 7. sırada bitirdiği 200 metre finalindeki 21.07 saniyelik zamanıyla Anthony George Smith'e ait (21.19) Türkiye salon rekorunu ele geçirdi.

Ömer Faruk ise altın madalya kazandığı Balkan Salon Şampiyonası'ndaki 800 metre yarışında yaptığı 1.47.74'lük dereceyle Mehmet Çelik'in elinde tuttuğu (1.47.90) rekoru kırdı.

Kaynak: AA

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