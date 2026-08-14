Milli Badminton Takımı Hindistan'a Gidiyor
Büyükler Badminton Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı.
Aralarında Erzincanlı Milli sporcularında bulunduğu Büyükler Badminton Milli Takımı, 17-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek Dünya Büyükler Ferdi Badminton Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Şampiyona öncesinde yoğun bir kamp dönemi geçiren ay-yıldızlı ekip, son antrenmanlarını gerçekleştirerek Hindistan'a hareket etti.
Yeni Delhi'de düzenlenecek şampiyonada milli sporcular, dünyanın önde gelen badmintoncularıyla mücadele edecek.
Türkiye Badminton Federasyonu, şampiyonada mücadele edecek sporcular ve teknik ekibe başarı dileğinde bulundu.
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