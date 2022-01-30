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Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu - Son Dakika

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu

30.01.2022 20:32
Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu

Victor Ukrayna Açık Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Aliye Demirbağ, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Victor Ukrayna Açık Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Aliye Demirbağ, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Badmintonda 2022 yılının ilk olimpiyat kota turnuvası Victor Ukrayna Açık, Kiev'de yapıldı.

Turnuvada Türkiye'yi tek erkekler kategorisinde Emre Lale ve Nurullah Saraç, tek kadınlarda ise Aliye Demirbağ ve Özge Bayrak temsil etti.

Sırasıyla İtalyan Yasmine Hamza, Ukraynalı Arina Marushchak, ABD'li Jennie Gai ve yine ev sahibi ülkeden Maria Ulitina'yı yenen 1 numaralı seribaşı milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Kanada adına mücadele eden Wen Yu Zhang'ı finalde 21-13 ve 21-16'lık setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Tek kadınlarda yarışan bir diğer milli sporcu Özge Bayrak ikinci turda, tek erkelerde turnuvaya katılan milli sporculardan Emre Lale ikinci, Nurullah Saraç ise ilk turda organizasyona veda etti.

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu - Son Dakika
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