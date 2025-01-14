Milli basketbolcu İlkan Karaman\'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında yeni gelişme

Spor

Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın hayatını kaybettiği trafik kazasında önemli bir gelişme yaşandı. Olay sırasında alkollü olduğu tespit edilen sürücü Emre Ali Önder ilk duruşmada tahliye edilmişti. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etmişti. Sosyal medyada da tahliye kararına büyük tepki vardı.

TAHLİYE OLMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşma kapsamında hakim karşısına çıkmıştı. Ekol TV'den Gökhan Danacı'nın haberine göre; 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla iki yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Önder, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Önder, savunmasında yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu söylemişti. Mahkeme heyeti, Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

Emre Ali Önder

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Hem basketbol camiası hem de sosyal medya kullanıcıları tahliye kararına büyük tepki gösterildi. Gelişmeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Önder için yakalama kararı çıkarıldı.