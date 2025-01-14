Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında yeni gelişme - Son Dakika
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Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında yeni gelişme

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Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Önder, çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmiş Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etmişti.

14.01.2025 15:19
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Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın hayatını kaybettiği trafik kazasında önemli bir gelişme yaşandı. Olay sırasında alkollü olduğu tespit edilen sürücü Emre Ali Önder ilk duruşmada tahliye edilmişti. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etmişti. Sosyal medyada da tahliye kararına büyük tepki vardı.

TAHLİYE OLMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşma kapsamında hakim karşısına çıkmıştı. Ekol TV'den Gökhan Danacı'nın haberine göre; 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla iki yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Önder, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Önder, savunmasında yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu söylemişti. Mahkeme heyeti, Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında yeni gelişme
Emre Ali Önder

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Hem basketbol camiası hem de sosyal medya kullanıcıları tahliye kararına büyük tepki gösterildi. Gelişmeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Önder için yakalama kararı çıkarıldı.

Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında yeni gelişme
Milli basketbolcu İlkan Karaman\'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında yeni gelişme

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Son Dakika Spor Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fahri Sağgül:
    Adam alkollü ölümlü kaza yapıyor dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor bazen insan sizin adaletiniz batsın diyesi geliyor dün bu kardeşimizin başına gelmiş yarın bizim başımıza gelmeyeceği ne malum. 64 0 Yanıtla
  • Emre özenç:
    Twitter'dan ülkenin adaleti belli oluyor.Lanet olsun 55 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Adam ölmüş "öldürmüş" daha ne olacak ki tutuklanacak ... Siz Zahmet etmeyin ,sosyal medya yargılasın . 43 0 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Komedi 34 0 Yanıtla
  • utku ergün:
    aynen komedi 29 0 Yanıtla
  • hasan celik:
    Ulan önceden dizilerimiz Brezilya dizilerine benziyordu, şimdi yaşamımız Brezilya dizilerine döndü. Allah’tan korkan kimse kalmadı mı bu ülkede yaa? 22 0 Yanıtla
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