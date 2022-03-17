Millî bisikletçi kardeşler doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor - Son Dakika
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Millî bisikletçi kardeşler doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor

17.03.2022 14:41
Millî bisikletçi kardeşler doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor

Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk, dağ motosikletleriyle zorlu arazilerde gezerek hem Eskişehir'in doğal güzelliklerini tanıtıyor hem de doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor.

Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk, dağ motosikletleriyle zorlu arazilerde gezerek hem Eskişehir'in doğal güzelliklerini tanıtıyor hem de doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor.

Konuk kardeşler, motosikletleriyle şehir kırsalındaki doğal güzellikleri keşfediyor. Topluma doğa sevgisini aşılamak ve spor bilinci kazandırmak için yollara düşen Konuk kardeşler, doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor. Keşfettikleri yeni rotaları bir kitapta toplamayı hedefleyen doğa tutkunu kardeşler, zorlu arazi koşullarına aldırış etmeden ilerliyor. Konuk kardeşler yaptıkları çalışmalarla Eskişehir'in tanıtımına ve turizm potansiyeline de katkı sağlamayı amaçlıyor. - ESKİŞEHİR

Millî bisikletçi kardeşler doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor
Millî bisikletçi kardeşler doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor
Millî bisikletçi kardeşler doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor
Millî bisikletçi kardeşler doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor

YORUMLAR
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Eskişehir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Millî bisikletçi kardeşler doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor - Son Dakika


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