Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI pist dayanıklılık sıralamasında zirveye yerleşti

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) pist bisikleti dayanıklılık dünya sıralamasında birinci sıraya yükseldi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, UCI pist bisikleti dayanıklılık dünya sıralamasında Ramazan Yılmaz, 4 bin 754 puanla bir basamak yükselerek dünya birinciliğine yerleşti.

21 yaşındaki milli sporcu, 14-18 Ekim tarihlerinde Çin'de düzenlenen Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 778 puan kazanmıştı.

Sıralamada Yeni Zelandalı Tom Sexton ikinci, Alman sporcu Moritz Augenstein ise üçüncü sırada yer aldı.