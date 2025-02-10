Milli Boksör Ayşen Taşkın Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Milli Boksör Ayşen Taşkın Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Milli Boksör Ayşen Taşkın Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Ayşen Taşkın, dünya şampiyonluğu için Kastamonu'da çalışmalarını sürdürüyor. Hedef şampiyonluk.

10.02.2025 12:50
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Milli boksör Ayşen Taşkın, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yumruklarını ısıtıyor.

Boksa 13 yaşında başlayan Ayşen, 2017-2021 yılları arasında yaşadığı sakatlık ve üniversite eğitimi nedeniyle spora ara verdi.

Ringlere 4 yıl sonra dönen 28 yaşındaki Ayşen'in kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu ile uluslararası turnuvalarda dereceler yer alıyor.

Sırbistan'da Mart ayındaki dünya şampiyonasına Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Ayşen, birincilik kürsüsüne çıkabilmek için ter döküyor.

Milli boksör Ayşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye şampiyonluklarınını yanında ikincilik ve üçüncülüklerinin de olduğunu belirtti.

Geçen yıl olimpiyat takımında yer aldığını ifade eden Ayşen, olimpiyat elemelerinde ve uluslurarası turnuvalarda Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

Hedef şampiyonluk

Takım olarak dünya şamiyonasına yoğun hazırlandıklarını ifade eden Ayşen, şampiyonluk istediklerini vurguladı.

Yorucu Türkiye şampiyonasının ardından çok ara vermeden dünya şampiyonası çalışmalarına başladıklarını anlatan Ayşen, "Takım olarak ve bireysel olarak şampiyonluk hedefliyoruz. Aşağısı zaten tatmin etmez." ifadelerini kullandı.

Kadın boksunun güzel bir ivme yakaladığına dikkati çeken Ayşen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buselerden gelen olimpiyat dereceleri ve takım olarak dünya şampiyonluğu ile 2024 Olimpiyatlarında üç derecemiz oldu. Güzel bir başarı yakaladık. Arkadaşlarımla gurur duyurum. Umarım bunun devamını aynı şekilde biz de getirebiliriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Boksör Ayşen Taşkın Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika

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