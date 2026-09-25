Milli boksör Emrah Yaşar, 5-0 kazanıp ağır sıklette ilk Avrupa altınını aldı

Milli boksör Emrah Yaşar, 5-0 kazanıp ağır sıklette ilk Avrupa altınını aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı. Sofya'daki Asics Arena'da son gün yapılan finalde İspanyol Enmanuel Reyes Pla'yı 5-0 yenen Emrah, Türkiye'nin erkekler ağır sıklette ilk Avrupa altınını aldı.
Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar, altın madalya kazandı.
Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Emrah, erkekler 90 kiloda İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile karşılaştı.
Avrupa sahnesinde ilk defa finale çıkan Emrah, rakibini 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Milli boksör, Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sıklette ilk altın madalyasını aldı.
Kaynak: AA
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