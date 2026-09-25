Milli boksör Hatice Akbaş, 51 kiloda İspanyol rakibini yenip Avrupa şampiyonu oldu

Milli boksör Hatice Akbaş, 51 kiloda İspanyol rakibini yenip Avrupa şampiyonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş, kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenerek altın madalya kazandı. 51 kiloda ilk kez mücadele eden Akbaş, büyüklerde ilk Avrupa altınını elde etti.
Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya kazandı.
Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Hatice, kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.
Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.
Kaynak: AA
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