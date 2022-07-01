Milli boksor Hatice Akbaş, Karadağlı rakibini yenerek altın madalya kazandı - Son Dakika
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Milli boksor Hatice Akbaş, Karadağlı rakibini yenerek altın madalya kazandı

01.07.2022 20:40
Milli boksor Hatice Akbaş, Karadağlı rakibini yenerek altın madalya kazandı

Milli boksor Hatice Akbaş, Akdeniz Oyunları 54 kiloda altın madalya kazandı.

Milli boksor Hatice Akbaş, Akdeniz Oyunları 54 kiloda altın madalya kazandı.

Cezayir'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları kadınlar 54 kilo finalinde milli boksor Hatice Akbaş, Karadağlı rakibi Bojona Gojokvic'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.


YORUMLAR
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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 66 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde... 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 66 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde...
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Hatice Akbaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli boksor Hatice Akbaş, Karadağlı rakibini yenerek altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli boksor Hatice Akbaş, Karadağlı rakibini yenerek altın madalya kazandı - Son Dakika
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