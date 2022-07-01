Milli boksor Hatice Akbaş, Karadağlı rakibini yenerek altın madalya kazandı

Cezayir 'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları kadınlar 54 kilo finalinde milli boksor Hatice Akbaş, Karadağlı rakibi Bojona Gojokvic'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

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