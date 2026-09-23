Milli boksör Hatice Akbaş, Polonyalı rakibini 5-0 yenerek Avrupa finaline yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli boksör Hatice Akbaş, Polonyalı rakibini 5-0 yenerek Avrupa finaline yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sofya'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, 51 kiloda Polonyalı rakibi Natalia Kuczewka'yı 5-0 yenerek finale yükseldi. Büyüklerde Avrupa şampiyonalarında ilk kez finale çıkan Akbaş, 25 Eylül'de İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile altın için ringe çıkacak.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş, finale yükseldi.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Hatice Akbaş, 51 kiloda ringe çıktı.

Yarı finalde Polonya'dan Natalia Kuczewka ile karşılaşan 25 yaşındaki milli boksör, rakibini 5-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren, büyüklerde ise Avrupa şampiyonalarında ilk kez finale çıkan Hatice'nin olimpiyatlarda gümüş madalyası ve dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Hatice Akbaş, finalde 25 Eylül Cuma günü, Akdeniz Oyunları şampiyonu İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşacak.

"Hiçbir şey bizi yıldıramaz"

Finale çıktığı için mutluluğunu dile getiren Hatice, "Bu maç çeyrek final maçıma göre daha rahat geçti. Şu an finaldeyiz. İnşallah altını alacağıma canıgönülden inanıyorum. Benim bütün başarılarım 54 kiloda oldu. Kariyerimin hepsi 54 kiloda. Şu an yeni bir sıkletteyim ama ona rağmen çok iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Gerçekten hiçbir şey bizi yıldıramaz. Babam şu an köşemde değil, ayrıyız ama ben kalplerimizin bir olduğunu düşünüyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. Buradan teşekkür etmek istediğim bir de Elif Şeker Hocam var. Bu süreci onunla birlikte geçirdim." ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlardan beri babasıyla çalıştığını belirten milli sporcu, "Babamla 9 yaşımdan beri küçük bir ilçede kendi imkanlarımız dahilinde çalıştık ve buralara kadar geldik. Olimpiyat finali oynadım. Şu an kariyerimde eksik olan Avrupa finalini oynayacağım. Babamla çok büyük bir şey başardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıHatice AkbaşEylülSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:46:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Milli boksör Hatice Akbaş, Polonyalı rakibini 5-0 yenerek Avrupa finaline yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement