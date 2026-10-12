Milli boksör Sudenur Yalgettekin, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında ringe çıkan Cizreli milli sporcu Sudenur Yalgettekin, bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Sudenur Yalgettekin, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Zorlu rakiplerini geride bırakarak yarı finale kadar yükselen milli boksör, turnuvayı bronz madalya ile tamamlayarak Avrupa üçüncülüğü elde etti. Elde ettiği bu önemli dereceyle hem Türkiye'ye hem de memleketi Şırnak'a büyük gurur yaşatan genç sporcu, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.