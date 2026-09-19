Milli boksörler Akbaş ve Yalgettekin Sofya'da 5-0 kazanıp çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Milli boksörler Akbaş ve Yalgettekin Sofya'da 5-0 kazanıp çeyrek finale yükseldi

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Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, Nurselen Yalgettekin ve Semih Gümüş çeyrek finale kaldı. Akbaş ve Yalgettekin rakiplerini 5-0 yenerken Gümüş de Alman rakibini mağlup etti; Yaren Düztaş ise 80 kiloda 4-1 yenilerek elendi.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, Nurselen Yalgettekin ve Semih Gümüş, çeyrek finale yükseldi.

Başkent Sofya'daki organizasyonda bugün 4 milli boksör ringe çıktı.

Kadınlar 51 kiloda Hatice Akbaş, Fransız Romane Moulai'yi 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milli boksör, çeyrek finalde İngiliz Ruby White ile karşılaşacak.

Nurselen Yalgettekin de 48 kiloda Finlandiyalı Laura Myllymaki'yi 5-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Nurselen, çeyrek finalde Belaruslu Iryna Vinahradava ile karşı karşıya gelecek.

Erkekler 55 kiloda Semih Gümüş, Alman Ali El Sari'yi mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Yaren Düztaş ise kadınlar 80 kiloda Çekya'dan Stella Blazkova'ya 4-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıHatice AkbaşSemih GümüşGümüşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Milli boksörler Akbaş ve Yalgettekin Sofya'da 5-0 kazanıp çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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