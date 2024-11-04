Milli Boksörler Dünya Şampiyonası\'nda 6 Madalya Kazandı

Spor

MİLLİ boksörler, Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı.

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlarda 5, erkeklerde de 1 milli sporcu madalya almayı başardı. 23 Ekim'de başlayan Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular, toplamda 6 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kadın Milli Takımı; +81 kiloda Havvanur Kethüda ile 1 altın madalya, 57 kiloda Pınar Benek ve 70 kiloda Yoncagül Yılmaz ile 2 gümüş madalya, 75 kiloda Dilara Sak ve 81 kiloda Sudenur Aslan ile de 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Erkek Milli Takımı ise; 71 kiloda Alperen Yılmaz ile 1 bronz madalya kazandı.