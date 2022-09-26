Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak - Son Dakika
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Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak

26.09.2022 14:46
Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak

Milli boksörler, yarın İtalya'da başlayacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli boksörler, yarın İtalya'da başlayacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'nın Montesilvano şehrinde organize edilecek ve 4 Ekim'e kadar sürecek şampiyonada Türkiye'nin kızlar ve erkeklerde 13 sıklette yer alacağı belirtildi.

Şampiyonada yer alacak milli sporcular şöyle:

Kızlar: Rabia Eylül Duman (46 kilo), Nisanur Kökduman (48 kilo), Hümeyra Balta (50 kilo), Melek Yiğit (52 kilo), Pınar Benek (54 kilo), Kader Ödün (57 kilo), Zeynep Sema Comart (60 kilo), Esmagül Hüsna Babat (63 kilo), Dilara Sak (66 kilo), Yonca Gül Yılmaz (70 kilo), Tusem Eylül Önem (75 kilo), Zeliha Özdemir (80 kilo), Özümnaz Candar (+80 kilo)

Erkekler: Emirhan Aktürk (46 kilo), Muhammet Ali Demirezen (48 kilo), Osmancan Osman (50 kilo), Refik Kartal (52 kilo), İbrahim Alp Bakır (54 kilo), Alperen Yılmaz (57 kilo), Abdullah Ömer Gökçe (60 kilo), Mustafa Ömer Gökçe (63 kilo), Hüseyin Babat (66 kilo), Tarık Ahmet Çelebi (70 kilo), Polat Bekar (75 kilo), Murat Taş (80 kilo), Taha Turgut Tarhan (+80 kilo).

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Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak - Son Dakika

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