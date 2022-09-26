Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'nın Montesilvano şehrinde organize edilecek ve 4 Ekim'e kadar sürecek şampiyonada Türkiye'nin kızlar ve erkeklerde 13 sıklette yer alacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak - Son Dakika

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