Milli boksörler Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası\'nda 2\'si altın 6 madalya aldı

Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı 2'si altın olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Budva kentindeki organizasyonda milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Ay-yıldızlı boksörlerden kadınlarda Ada Eybey (66 kilo) ile Masal Ece Buruk (75 kilo) altın madalya elde ederken Saliha Ceylin Pehlivan (46 kilo) gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda Sudem Temuçin (54 kilo) ve Sudenur Yalgettekin (63 kilo) ile erkeklerde Deniz Bekiz (52 kilo) ise şampiyonada bronz madalya kazandı.