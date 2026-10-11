Milli boksörler Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2'si altın 6 madalya aldı - Son Dakika
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Milli boksörler Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2'si altın 6 madalya aldı

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Milli boksörler Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası\'nda 2\'si altın 6 madalya aldı
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Türkiye, Karadağ'ın Budva'daki Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı. Kadınlarda Ada Eybey ile Masal Ece Buruk altın, Saliha Ceylin Pehlivan gümüş; Sudem Temuçin ve Deniz Bekiz bronz madalya kazandı.

Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı 2'si altın olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Budva kentindeki organizasyonda milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Ay-yıldızlı boksörlerden kadınlarda Ada Eybey (66 kilo) ile Masal Ece Buruk (75 kilo) altın madalya elde ederken Saliha Ceylin Pehlivan (46 kilo) gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda Sudem Temuçin (54 kilo) ve Sudenur Yalgettekin (63 kilo) ile erkeklerde Deniz Bekiz (52 kilo) ise şampiyonada bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA
KaradağTürkiyeGümüşBudvaSporSon Dakika

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