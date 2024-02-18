Milli Buz Patencileri Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nda Yarıştı - Son Dakika
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Milli Buz Patencileri Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nda Yarıştı

Milli Buz Patencileri Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası\'nda Yarıştı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın son ayağı Gdansk'ta tamamlandı. 30 ülkeden 104 sporcu katıldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli buz patencileri başarılı performans sergiledi. Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci, Toprak Efe Eroğlu ve Muhammed Bozdağ, farklı kategorilerde yarışarak Türkiye'yi temsil etti. Milli sporcular, farklı mesafelerde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti ve 5000 metre takım yarışmasında 14. sırada yer aldı.

18.02.2024 18:59
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Milli buz patencilerin de piste çıktığı Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın 6. ve son ayağı tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Gdansk kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyona 30 ülkeden 104 sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci, Toprak Efe Eroğlu ve Muhammed Bozdağ temsil etti.

500 metredeki ilk yarışta Furkan 28'inci, Murat 50'nci, 500 metredeki ikinci yarışta ise Murat 43'üncü, Toprak Efe 45'inci sırayı aldı.

1000 metrede Furkan 19'uncu, Muhammed 39'uncu, Metehan da 52'nci oldu.

Metehan'ın 19'unculuğu elde ettiği 1500 metre kategorisinde yarışan bir diğer milli sporcu Toprak Efe, sıralamanın 58'inci basamağında yer aldı.

Milli sporcular, 5000 metre takım yarışmasını ise 14'üncü sırada bitirdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Buz Patencileri Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nda Yarıştı - Son Dakika
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