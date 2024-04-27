Milli cimnastikçi Alperen Ege Avcı, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası\'nda 6. oldu

Spor

Milli cimnastikçi Alperen Ege Avcı, İtalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın gençler kategorisi yer aletini 6. sırada tamamladı.

Rimini kentindeki fuar alanında yapılan organizasyonun dördüncü gününde gençler kategorisinin bireysel alet finalleri yapıldı.

Milli genç cimnastikçi Alperen Ege Avcı, yer aletinde elde ettiği 13.066 puanla 6. oldu.

Aynı branşta İtalyan Tommaso Brugnami altın, Fransız Anthony Mansard gümüş, bronz madalyayı da vatandaşı Alan Moullec kazandı.

Takım finalleri yarın yapılacak

Organizasyonun ilk gününde yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, Emre Dodanlı, Mert Efe Kılıçer, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'den oluşan Artistik Cimnastik Milli Takımı, organizasyonda aldıkları 246.093 puanla 6. olarak finale kalmıştı.

Geçen yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Artistik Cimnastik Milli Takımı, başarının sürdürülebilir olduğunu göstermek için mücadele edecek.

Gençler genel tasnif finali de sabah seansında yapılacak

Organizasyonun ikinci gününde gençler kategorisi genel tasnifte 76.098 puan alan Alperen Ege Avcı, 21. olarak finalde yarışmaya hak kazanmıştı.

Organizasyonun sabah seansında yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunacak Alperen, 24 sporcu arasından madalya arayacak.