Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

02.04.2022 12:40
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan Ferhat Arıcan, erkekler paralel barda gümüş madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan Ferhat Arıcan, erkekler paralel barda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler paralel bar ve yer finalleri yapıldı.

Paralel bar disiplininde mücadele eden Ferhat, 14,900 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer ay-yıldızlı sporcu Adem Asil ise yer finalinde topladığı 13,600 puanla 8'inci sırayı aldı.

YORUMLAR
500
Sakatlanınca yarım kalan hayalini çocukları yetiştirerek gerçekleştirmek istiyor Sakatlanınca yarım kalan hayalini çocukları yetiştirerek gerçekleştirmek istiyor Artistik Cimnastik Dünya Kupası Artistik Cimnastik Dünya Kupası

Ferhat Arıcan, Gümüş Madalya, Dünya Kupası, Cimnastik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:47:58. #1.11#
SON DAKİKA: Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement