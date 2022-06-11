Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı - Son Dakika
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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

11.06.2022 21:28
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda erkeklerde Ferhat Arıcan, paralel barda altın madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda erkeklerde Ferhat Arıcan, paralel barda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Osijek kentinde gerçekleşen organizasyonda, paralel barda finalde 14.800 puan alan Ferhat'ın birinci olarak altın madalya elde ettiği aktarıldı.

Aynı organizasyonda yer alan Ahmet Önder ile Adem Asil'in ise gümüş madalya elde ettiği belirtildi. Ahmet Önder'in kulplu beygirde 13.666 puanla, Adem Asil'in ise yerde 14.533 puanla ikinci olduğu kaydedildi.

Kadınlarda ise Bengisu Yıldız'ın asimetrik paralelde dördüncü, Sevgi Seda Kayışoğlu'nun asimetrik paralelde yedinci, Bilge Tarhan'ın atlama masası finalinde sekizinci sırayı aldığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Ferhat Arıcan, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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