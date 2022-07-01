Milli cimnastikçilerden eğlenceli video - Son Dakika
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Milli cimnastikçilerden eğlenceli video

01.07.2022 12:44
Milli cimnastikçilerden eğlenceli video

19. Akdeniz Oyunları'nda takım halinde şampiyon olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcularının kazandıkları madalyaları sayarken paylaştıkları eğlenceli video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

19. Akdeniz Oyunları'nda takım halinde şampiyon olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcularının kazandıkları madalyaları sayarken paylaştıkları eğlenceli video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 251.25 puanla podyumun zirvesine çıkarak şampiyonluğa ulaştı. Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milliler, Türkiye'ye takım olarak tarihindeki ilk altın madalyayı kazandırmış oldu. Bireysel yarışlarda da başarılı sonuçlar elde eden ay-yıldızlı sporcular, paylaştıkları eğlenceli video ile gündem oldu. Yeşilçam'ın önemli eserlerinden Köyden İndim Şehire filmine atıfta bulunarak kazandıkları madalyaları sayarken çektikleri videoyu paylaşan cimnastikçilerin bu anları, sosyal medyada da büyük beğeni aldı. - İSTANBUL

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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı,... Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı,...
Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli cimnastikçilerden eğlenceli video - Son Dakika

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