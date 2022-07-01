Milli cimnastikçilerden eğlenceli video - Son Dakika
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Milli cimnastikçilerden eğlenceli video

01.07.2022 21:27

- Milli cimnastikçilerden eğlenceli video 19. Akdeniz Oyunları'nda takım halinde şampiyon olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcularının kazandıkları madalyaları sayarken paylaştıkları eğlenceli video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

- Milli cimnastikçilerden eğlenceli video

İSTANBUL - 19. Akdeniz Oyunları'nda takım halinde şampiyon olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcularının kazandıkları madalyaları sayarken paylaştıkları eğlenceli video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 251.25 puanla podyumun zirvesine çıkarak şampiyonluğa ulaştı. Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milliler, Türkiye'ye takım olarak tarihindeki ilk altın madalyayı kazandırmış oldu. Bireysel yarışlarda da başarılı sonuçlar elde eden ay-yıldızlı sporcular, paylaştıkları eğlenceli video ile gündem oldu. Yeşilçam'ın önemli eserlerinden Köyden İndim Şehire filmine atıfta bulunarak kazandıkları madalyaları sayarken çektikleri videoyu paylaşan cimnastikçilerin bu anları, sosyal medyada da büyük beğeni aldı.

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Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

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