Milli cimnastikçilerden Romanya'da 2 altın madalya - Son Dakika
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Milli cimnastikçilerden Romanya'da 2 altın madalya

03.05.2022 22:11
Milli cimnastikçilerden Romanya'da 2 altın madalya

Milli cimnastikçiler, Romanya'da Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda (Bucharest Cup) 2 altın madalya kazandı.

Milli cimnastikçiler, Romanya'da Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda (Bucharest Cup) 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te devam eden turnuvada, büyükler grup finalinde Erkut Ergin, Nazlı Özgör, Ahmet Çoruh, Mehmet Utku Çırak ve Nihat Can Gül altın madalya kazandı. Turnuvada, 12-14 yaş kategorisi tek erkeklerde de ay-yıldızlı cimnastikçi Arın Pekönür birinci olma başarısını gösterdi.

Öte yandan organizasyonda, 12-14 yaş kategorisi trioda da Sahra Saylan, Selin Özermiş, Yudum Atan üçlüsü ile Elif Sadıkoğlu, Elif Sezen, Elif Karaduman üçlüsü finale kaldı. Ayrıca, 12-14 yaşta Elif Sadıkoğlu, Elif Sezen, Elif Karaduman, İlay Hamarat ve Çiçek Öz de grup finaline kaldılar.

15-17 yaş tek kadınlar kategorisinde ise Ekin Zeren Fırat ve Şimal Seyman, 15-17 yaş çift ve trio kategorisinde Şimal Seyman-Okay Arsan çifti ile Şimal Seyman-Okay Arsan-Göktürk Balcı üçlüsü finale kaldı.

Büyükler tek erkekler kategorisinde de Mehmet Utku Çırak ve Emir Erışık, büyükler çift kategorisinde de Nazlı Özgör-Nihat Can Gül çifti finale kalma başarısı gösterdi.

Organizasyon 5 Mayıs'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli cimnastikçilerden Romanya'da 2 altın madalya - Son Dakika


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