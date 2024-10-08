Milli Dartçı Süleyman Can Durmuş, Macaristan\'da Tarih Yazıyor

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Macaristan'da 9-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Lakeside Dünya Gençler Şampiyonasına katılmaya hak kazanarak Türkiye'de bir ilki başaran milli dartçı Süleyman Can Durmuş, turnuvada şampiyon olup İngiltere'de düzenlenecek olan Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya alan ilk Türk sporcu olmak istiyor.

Macaristan'ın Budapeşte Ulusal Dart Salonu'nda 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında 2024 Lakeside Dünya Masters Şampiyonası ve WDF Dünya Ustalar Şampiyonları yapılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübünün Milli Sporcusu Süleyman Can Durmuş, gençler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden ilk Türk sporcu olarak turnuvaya katılıyor.

Madalya alan ilk Türk sporcu olmak istiyor

Macaristan'da düzenlenecek olan turnuvada şampiyon olmak isteyen Durmuş, İngiltere'de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası'nın finallerinde yarışan ilk Türk sporcusu olmak istiyor. İngiltere'deki finallerde de madalya kazanmak isteyen Durmuş, antrenörü Halil Durmuş gözetiminde yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar aralarında Türkiye ve Avrupa şampiyonluğunun da bulunduğu 77 kupa ve madalya kazanan Süleyman Can Durmuş, 78. kupa ve madalyasını İngiltere'de kazanıp Türkiye'nin gururu olmak istiyor.

Son güne kadar yoğun bir çalışma

Turnuvaya son bir gün kala bile yoğun bir şekilde çalışmaya devam eden Süleyman Can Durmuş, "Macaristan turnuvasına gideceğim. Orada derece yapıp İngiltere'de final oynayan ilk Türk sporcu olmak istiyorum. Toplam 77 madalyam var, gençler kategorisinde 78'inci madalyamı orada almak istiyorum" dedi.

"Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz"

Süleyman Can Durmuş'un amcası ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü olan Halil Durmuş ise, "Süleyman Can milli takım sporcusu ve aynı zamanda Türkiye şampiyonu olan bir sporcumuz. Şu ana kadar toplam 77 madalya kazandı. Bunların içerisinde Avrupa Şampiyonluğu ve daha önceden Avrupa'da aldığı dereceler var. Macaristan'da düzenlenecek olan Lakeside Dünya Gençler Şampiyonasında ülkemiz adına ilk kez gençler kategorisinde bizleri temsil edecek. Hedefimiz burada güzel bir derece elde edip İngiltere'deki Dünya finallerinde ülkemizi en güzel şekilde temsil etmesini sağlamak" diye konuştu. - ŞANLIURFA