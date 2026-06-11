Milli Dartçılardan 13 Madalya - Son Dakika
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Milli Dartçılardan 13 Madalya

11.06.2026 19:26
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Slovakya'da yapılan 2026 Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 13 madalya kazandı.

Milli dartçılar, Slovakya'nın 2026 Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 13 madalya elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu açıklamasına göre Samorin kentinde yapılan organizasyonda Elif Dilara Davulcu, 18 yaş altı kızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olurken, İlayda Çolak aynı kategoride gümüş madalya kazandı.

Genç erkeklerde Faruk Berkay Atasayar ikinci, Kerem Çalıkıran ise üçüncü sırayı aldı.

Açık kategoride Kerem Çalıkıran ve Emine Dursun altın madalya kazanırken, Elif Dilara Davulcu, Hüseyin Efe Karcı ve Emine Dursun bronz madalyanın sahibi oldu.

Karışık çiftlerde Mustafa Özer ile Havvanur Karaman ikilisi Avrupa ikinciliğine ulaşırken, 18 yaş altı milli takım ile 18 yaş altı çiftler ekibi altın madalya kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Dartçılardan 13 Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emiş Reklam Emiş Reklam:
    adalet olsa bu haberi de en başta yayınlardı 0 0 Yanıtla
  • İrem Akdaş İrem Akdaş:
    çok güzel başarı tebrik ederim çocuklara da başarılar diliyorum bunlar ülkenin geleceği ve böyle başarılarla gurur duyuyoruz gerçekten dart sporunun gelişmesi için çok iyi bir adım 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Fatih Öztürk Muhammet Fatih Öztürk:
    niye şimdi oldu lan bu haberi daha önce görsek keşke ya valla 0 0 Yanıtla
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