Milli Eskrimci Elke Lale Van Achterberg Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Fransa'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda epe B kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda bugün ay-yıldızlı sporculardan Elke Lale, başarılı pul müsabakaları sonrası tablo-16'da Kristina Fiaklistava'yı 15-11, çeyrek finalde Polonyalı Sara Rogowska'yı 12-7 ve yarı finalde Polonyalı rakibi Karolina Strawinska'yı 10-9 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Milli eskrimci Elke Lale Van Achterberg, final müsabakasında İtalyan Rossana Pasquino'ya 8-6 yenilerek gümüş madalya elde etti.
Şampiyonada 7 Mart Perşembe günü Hakan Akkaya flöre A, Şenay Güner kılıç A kategoride; 9 Mart Cumartesi günü ise Elke Lale ve Şenay Güner flöre A ve B kategorilerinde, Hakan Akkaya ise epe A kategorisinde mücadele edecek.
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