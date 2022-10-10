Milli eskrimci Enver Yıldırım, Christian Bauer Akademi'ye kabul edildi - Son Dakika
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Milli eskrimci Enver Yıldırım, Christian Bauer Akademi'ye kabul edildi

10.10.2022 22:08
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Christian Bauer Akademi'ye kabul edildi

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Fransa'nın Orleans kentinde bulunan Christian Bauer Akademisi'ne kabul aldığını duyurdu.

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Fransa'nın Orleans kentinde bulunan Christian Bauer Akademisi'ne kabul aldığını duyurdu.

Milli sporcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek olimpiyat kotası için çalışmalarına bir süre Fransa'da devam edeceğini kaydetti.

"Bugün size çok büyük bir haberle geldim" ifadelerini kullanan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Bazı seneler vardır, insan o senenin hayatında bir dönüm noktası olduğunu tüm ruhuyla hisseder ya işte 2022 de benim için böyle bir sene oluyor. Zaferlerle, madalyalarla geçen bir sezonun sonunda olimpiyat rüyamı gerçekleştirebilmek adına Fransa Orleans'taki Christian Bauer Akademi'den kabul aldım. 2 yıl boyunca olimpiyat kotası mücadelemde, çalışmalarımı dünya çapında partnerler ve antrenörlerle sürdüreceğim."

2020 Tokyo Olimpiyatları gitmeyi kıl payı kaçırdığını hatırlatan Enver, şunları kaydetti:

"Olimpiyat kotasının peşini bırakmaya asla niyetim yok. İçimdeki bu isteğin temeli, misyonum çok özel. Ben bu ülkedeki her bir gencin, her bir çocuğun eskrimi daha yakından tanımasını, merak etmesini istiyorum. Bizi olimpiyatlarda izlemelerinin onlar için ne kadar büyük anlamları olabileceğini biliyorum. Bu yolculuğumda büyük hayaller kurabilmemi sağlayan ve sonuna kadar arkamda duran Türkiye Eskrim Federasyonu, TMOK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederim. Sizlerin de desteğiyle 40 yıl aradan sonra olimpiyatlara katılan ilk erkek eskrimci olabilmek adına var gücümle çalışacağım."

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Kaynak: AA

Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli eskrimci Enver Yıldırım, Christian Bauer Akademi'ye kabul edildi - Son Dakika

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