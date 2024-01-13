Milli eskrimci Enver Yıldırım, Tunus\'ta Kılıç Grand Prix\'sinde ana tabloya yazıldı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Tunus'ta devam eden Kılıç Grand Prix'sinde pul müsabakaları sonrası adını direkt ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcu Enver Yıldırım, Tunus'ta iki gündür devam eden Kılıç Grand Prix'sinde ön eleme karşılaşmalarını başarıyla tamamladı ve pul müsabakaları sonrası direkt ana tabloya kaldı.

Milli eskrimci, yarın yapılacak ana tablo maçlarında TSİ 14.50'de Mısırlı Mohamed Amer ile karşılaşacak.

Bugün aynı organizasyonda Furkan Yaman 81'inci, Kerem Çağlayan 92'nci ve Arda Tanerler ise mücadelesini 126'ncı sırada tamamladı.