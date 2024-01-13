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Milli eskrimci Enver Yıldırım, Tunus'ta Kılıç Grand Prix'sinde ana tabloya yazıldı - Son Dakika
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Milli eskrimci Enver Yıldırım, Tunus'ta Kılıç Grand Prix'sinde ana tabloya yazıldı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Enver Yıldırım Tunus'ta düzenlenen Kılıç Grand Prix'sinde ön eleme karşılaşmalarını başarıyla tamamladı ve pul müsabakaları sonrası direkt olarak ana tabloya kaldı. Yarın yapılacak olan ana tablo maçında Mısırlı Mohamed Amer ile karşılaşacak olan milli eskrimci, diğer Türk sporcular Furkan Yaman, Kerem Çağlayan ve Arda Tanerler ise sırasıyla 81'inci, 92'nci ve 126'ncı sıralamalarıyla mücadelelerini tamamladılar.

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Tunus\'ta Kılıç Grand Prix\'sinde ana tabloya yazıldı
13.01.2024 - 18:55,
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Milli eskrimci Enver Yıldırım, Tunus'ta devam eden Kılıç Grand Prix'sinde pul müsabakaları sonrası adını direkt ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcu Enver Yıldırım, Tunus'ta iki gündür devam eden Kılıç Grand Prix'sinde ön eleme karşılaşmalarını başarıyla tamamladı ve pul müsabakaları sonrası direkt ana tabloya kaldı.

Milli eskrimci, yarın yapılacak ana tablo maçlarında TSİ 14.50'de Mısırlı Mohamed Amer ile karşılaşacak.

Bugün aynı organizasyonda Furkan Yaman 81'inci, Kerem Çağlayan 92'nci ve Arda Tanerler ise mücadelesini 126'ncı sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Milli eskrimci Enver Yıldırım, Tunus'ta Kılıç Grand Prix'sinde ana tabloya yazıldı - Son Dakika
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