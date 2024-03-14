Milli Eskrimciler ABD ve Belçika'da Madalya Mücadelesi Verecek - Son Dakika
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Spor

Milli Eskrimciler ABD ve Belçika'da Madalya Mücadelesi Verecek

Türkiye Eskrim Federasyonu, milli eskrimcilerin ABD ve Belçika'da düzenlenecek organizasyonlarda madalya mücadelesi vereceğini açıkladı. Washington DC'de yapılacak Grand Prix'de flöre branşında Lal Ertün, İrem Karamete Baldini, Alp Tuna Korkmaz ve Kaya Sezer piste çıkacak. Sint-Niklaas kentinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda ise kadınlar kılıç kategorisinde Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Deniz Selin Ünlüdağ mücadele edecek.

14.03.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
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Milli eskrimciler, 15-17 Mart tarihlerinde ABD ve Belçika'da yapılacak organizasyonlarda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek Grand Prix'de flöre branşında Lal Ertün, İrem Karamete Baldini, Alp Tuna Korkmaz ve Kaya Sezer piste çıkacak.

Belçika'nın Sint-Niklaas kentinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda ise kadınlar kılıç kategorisinde Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Deniz Selin Ünlüdağ mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Eskrimciler ABD ve Belçika'da Madalya Mücadelesi Verecek - Son Dakika

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