Milli Eskrimciler ABD ve Belçika'da Madalya Mücadelesi Verecek

Spor

Milli eskrimciler, 15-17 Mart tarihlerinde ABD ve Belçika'da yapılacak organizasyonlarda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek Grand Prix'de flöre branşında Lal Ertün, İrem Karamete Baldini, Alp Tuna Korkmaz ve Kaya Sezer piste çıkacak.

Belçika'nın Sint-Niklaas kentinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda ise kadınlar kılıç kategorisinde Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Deniz Selin Ünlüdağ mücadele edecek.

Kaynak: AA