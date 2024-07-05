Milli Futbol Takımı'nın Hollanda maçı Ümraniye'de dev ekranda izlenecek - Son Dakika
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Milli Futbol Takımı'nın Hollanda maçı Ümraniye'de dev ekranda izlenecek

Milli Futbol Takımı\'nın Hollanda maçı Ümraniye\'de dev ekranda izlenecek

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile oynayacağı mücadele, Ümraniye'de kent meydanında kurulan dev ekranda izlenecek. Son maçta Avusturya'yı mağlup eden milli takım, yarı finale çıkmak için Hollanda ile mücadele edecek. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, tüm Ümraniyelileri milli gurur ve heyecanı yaşamaya Ümraniye Kent Meydanı'na davet etti.

05.07.2024 10:20
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A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi günü EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile oynayacağı mücadele Ümraniye'de kent meydanında kurulan dev ekranda izlenecek.

Son oynanan maçta Avusturya'yı 2-1 mağlup eden ay yıldızlılar, şimdi de yarı finale çıkmak için Hollanda ile mücadele edecek.

A Milli takımın bir önceki Avusturya maçında da kent meydanında dev ekran kurulmuş ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da ilçe sakinleriyle birlikte maçı seyretmişti. Saat 22.00'da başlayacak olan karşılaşma için Başkan Yıldırım, tüm Ümraniyelileri milli gurur ve heyecanı yaşamaya Ümraniye Kent Meydanı'na davet etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli Futbol Takımı'nın Hollanda maçı Ümraniye'de dev ekranda izlenecek - Son Dakika

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