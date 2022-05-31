Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu! - Son Dakika
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Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!

31.05.2022 10:09

Lille'de top koşturan Zeki Çelik'e İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Fiorentina talip oldu. Kiralık olarak kadrosunda bulunan Alvaro Odriozola'nın Real Madrid'e dönmesiyle sağ bek bölgesinde arayışa başlayan İtalyan ekibi kadrosunu milli futbolcuyla güçlendirmek istiyor.

Fransa Ligue 1'de sezonu 10. sırada tamamlayan Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik, yeni sezonda farklı bir takımın formasını giyebilir.

ODRIOZOLA YERİNE ZEKİ ÇELİK

NTV Spor'un İtalyan gazeteci Gianluigi Longara'dan aktardığı habere göre Fiorentina, Alvaro Odriozola'nın yerine Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor. Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen ve Real Madrid'e dönecek Alvaro Odriozola'nın yerine transfer yapmak isteyen İtalyan ekibinin Zeki Çelik'e ek olarak Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli oyuncu Diego Dalot'yu listesinde bulunduğu belirtildi.

BU SEZON 40 MAÇTA SÜRE ALDI

Lille'le geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Zeki Çelik, bu sezon 3 farklı kulvarda 40 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asist kaydetti.

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Son Dakika Spor Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu! - Son Dakika


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