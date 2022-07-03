Milli futbolcu Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için Roma'da - Son Dakika
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Milli futbolcu Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için Roma'da

03.07.2022 17:31
Milli futbolcu Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için Roma'da

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın transfer etmek istediği milli futbolcu Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için İtalya'ya geldi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın transfer etmek istediği milli futbolcu Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için İtalya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün bir süredir yakından ilgilendiği, Fransa'nın Lille takımında top koşturan Zeki Çelik, bugün İstanbul'dan başkent Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na iniş yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun, bugün ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Çelik'e gelişine, İtalyan basını geniş ilgi gösterdi. İtalyan spor basınında çıkan haberlerde Roma'nın, milli futbolcunun transferi için Fransız takımına 7 milyon avro ödeyeceği ifade edildi.

Çelik, 2018'de transfer olduğu Lille'de bir Fransa Ligue 1 şampiyonluğu ve bir de Fransa Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

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Kaynak: AA

Zeki Çelik, Fransa, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için Roma'da - Son Dakika

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