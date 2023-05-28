Premier Lig'de iki veda! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester küme düştü - Son Dakika
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Premier Lig'de iki veda! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester küme düştü

28.05.2023 21:09

İngiltere Premier Ligi'nin son haftasında Everton, Bournemouth'u 1-0 yendi ve ligde kaldı. 2015-16 sezonunda şampiyon olan Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, West Ham'ı 2-1 yenmesine karşın 18. sırada kaldı ve küme düştü. Tottenham'a 4-1 mağlup olan Leeds United da Premier Lig'e veda etti.

İngiltere Premier Lig'de küme düşen iki takım belli oldu. 2015-16'da şampiyon olan ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Leeds United küme düştü.

EVERTON LİGDE KALDI

Premier Lig'in 38'inci ve son haftasında Everton sahasında Bournemouth'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve ligde kaldı. 36 puanda kalan Everton, Leicester'ı küme düştü.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester ve Leeds, küme düştü

ÇAĞLAR'IN TAKIMI VEDA ETTİ

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, West Ham United'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen tutunamadı. 2015-16 sezonunda Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Leicester City, 34 puana yükselmesine rağmen küme düştü.

LEEDS DE DÜŞTÜ

Ligin son haftasında Tottenham'ı ağırladığı maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Leeds United, 30 puanla küme düştü.

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Leeds United AFC, Çağlar Söyüncü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig'de iki veda! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester küme düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Premier Lig'de iki veda! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester küme düştü - Son Dakika
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