Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, kaptanlığını yaptığı Feyenoord ile Hollanda Ligi şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika
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Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, kaptanlığını yaptığı Feyenoord ile Hollanda Ligi şampiyonluğuna ulaştı

15.05.2023 08:46

Hollanda Eredivisie'de Feyenoord evinde Go Ahead Eagles'ı 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala toplamda 16. şampiyonluğunu ilan etti. Bitime iki hafta kala en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın 11 puan önüne geçti ve 5 sezon sonra mutlu sona ulaştı.

Feyenoord, Go Ahead Eagles'ı 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala toplamda Hollanda Eredivisie'de 16. şamiyonluğunu ilan etti. 32. haftasında müsabakasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile Rene Hake'nin yönetimindeki Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi.

NET GALİBİYET

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 15'te Oussama Idrissi, 18'de Santiago Gimenez ve 54'te Igor Paixao kaydetti.

Bravo Orkun Kökçü! Milli futbolcumuzun takımı Feyenoord, Hollanda şampiyonu

KAPTAN ORKUN, ŞAMPİYON

Feyenoord'un kaptanı milli futbolcumuz Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı şampiyonluk karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı.

11 PUAN FARK

Feyenoord, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın 11 puan önüne geçti ve 5 sezon sonra mutlu sona ulaştı.

SEZONA DAMGA VURDU

Feyenoord'un kaptanı Orkun, 29 lig karşılaşmasında 8 gol atıp 3 asist üretti. Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 maçta ise 3 gol attı, 2 asist yaptı.

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Son Dakika Spor Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, kaptanlığını yaptığı Feyenoord ile Hollanda Ligi şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, kaptanlığını yaptığı Feyenoord ile Hollanda Ligi şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika
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