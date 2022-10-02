Üç gün süren müsabakalar sonunda Ali Berk Berker, ilk iki raundu 72, üçüncü raundu 67 oynayarak toplamda 211 gross skorla birinci oldu.

Kaynak: AA

Ali Berk, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli golfçü Ali Berk Berker, UGPM Tour'da birinci oldu - Son Dakika

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