Milli golfçü Ali Berk Berker, UGPM Tour'da birinci oldu

Milli golfçü Ali Berk Berker, İspanya'da eğitim gördüğü üniversitenin golf programında yer alan UGPM Tour'da birincilik elde etti.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Parador Malaga Del Golf sahasında düzenlenen müsabakaya Avrupa ülkelerinden 35 oyuncu katıldı.
Üç gün süren müsabakalar sonunda Ali Berk Berker, ilk iki raundu 72, üçüncü raundu 67 oynayarak toplamda 211 gross skorla birinci oldu.
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