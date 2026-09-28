Milli golfçüler Hırvatistan'da Gençler Açık Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş kazandı - Son Dakika
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Milli golfçüler Hırvatistan'da Gençler Açık Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş kazandı

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Türkiye Golf Federasyonuna göre, Hırvatistan'daki Gençler Açık Şampiyonası'nda milli golfçüler 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Deniz Sapmaz kadınlar kategorisinde altın, Mustafa Rüzgar Turgun erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli golfçüler, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Açık Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Riverside Golf Zagreb sahasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli golfçüler Deniz Sapmaz ile Mustafa Rüzgar Turgun başarılı sonuçlara imza attı.

Şampiyonada kadınlar kategorisinde mücadele eden Deniz Sapmaz altın madalya, erkekler kategorisinde yarışan Mustafa Rüzgar Turgun ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
HırvatistanTürkiyeGümüşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Milli golfçüler Hırvatistan'da Gençler Açık Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş kazandı - Son Dakika
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