Milli golfçüler Hırvatistan'da Gençler Açık Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş kazandı

Milli golfçüler, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Açık Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Riverside Golf Zagreb sahasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli golfçüler Deniz Sapmaz ile Mustafa Rüzgar Turgun başarılı sonuçlara imza attı.

Şampiyonada kadınlar kategorisinde mücadele eden Deniz Sapmaz altın madalya, erkekler kategorisinde yarışan Mustafa Rüzgar Turgun ise gümüş madalyanın sahibi oldu.