Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu

03.04.2022 18:51
Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli güreşçi Kerem, grekoromen stil 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 mağlup eden Kerem Kamal, büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Kerem, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Milli güreşçi, elemelerde Rumen Razvan Arnaut'u 9-0, çeyrek finalde Estonyalı Helary Maegisalu'yu 12-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup etmişti.

Kerem, Avrupa şampiyonalarında 2019'da bronz, 2020 ve 2021'de ise gümüş madalya almıştı.

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Son dakika! Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Son dakika! Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı. SPOR Rıza Kayaalp: Karelin'in rekorunu kırabilmek gurur verici olacak SPOR Rıza Kayaalp: Karelin'in rekorunu kırabilmek gurur verici olacak

Milli Güreşçi, Kerem Kamal, Macaristan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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