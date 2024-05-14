Milli güreşçi Orhan Eymen Taşçı, Avrupa Şampiyonası\'ndan altın madalya ile dönmek istiyor

Spor

Milli güreşçi Orhan Eymen Taşçı, Yunanistan'da yapılacak 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulanan 14 yaşındaki Orhan, ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek için ter döküyor.

Milli boksör, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde, 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Yunanistan'da 15-20 Mayıs'ta yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor.

Orhan Eymen Taşçı, AA muhabirine, güreşe 4 yıl önce başladığını söyledi.

Güreşe eski milli güreşçi olan babası Adem Taşçı sayesinde başladığını anlatan Orhan, "Babamın yaptırdığı antrenmanlara gidiyordum. Daha sonra ben de güreş yapmaya başladım. 5 kez Türkiye şampiyonu oldum. Buraya Avrupa Şampiyonası için hazırlanmaya geldik." dedi.

Kampın verimli geçtiğini ifade eden Orhan, takım olarak şampiyona için sıkı çalıştıklarını anlattı.

Şampiyona ile ilgili hedefinden de bahseden Orhan, "İlk defa Avrupa Şampiyonası'na gidiyorum. Avrupa Şampiyonası'na ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak için gideceğim. Hedefim Avrupa şampiyonluğu." diye konuştu.

"Babamın yolundan gidiyorum"

Babasının yolundan gitmek istediğini vurgulayan Orhan şunları kaydetti:

"Güreşle ilgili Türkiye'de ve dünyada en üst kademeye ulaşmak istiyorum. Babamın bir dünya şampiyonluğu ile iki tane dünya ikinciliği var. Ben de babamı örnek alıyorum. Babamın yolundan gidiyorum. Babam da umutlu, beklentisi var."