Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi - Son Dakika
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi

12.09.2022 18:45
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, adını finale yazdırdı.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, adını finale yazdırdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kilo elemeleri gerçekleştirildi. Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy'ı 5-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, çeyrek finalde de Alin Alexuc'u da 8-0 yendi. Kayaalp, yarı finalde ise Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Rıza, yarın finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek. Başarılı sporcu şampiyonluğu kazanması halinde 5'inci kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe adını yazdıracak.

Grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal ise ilk turda Özbek Ilkhom Bakhromov'u 9-0 teknik üstünlükle, ikinci turda da İranlı Mehdi Seifollah Mohsen Nejad'ı tuşla mağlup etti. Milli güreşçi, çeyrek finalde ise Japon Kenichiro Fumita'ya 6-3 yenildi ve turnuvaya veda etti.Kadınlarda 55 kiloda Elvira Kamaloğlu ise ilk turda son olimpiyat şampiyonu Japon Mayu Mukaida'ya teknik üstünlükle mağlup oldu. Kamaloğlu, Mukaida finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti. Milli güreşçi Yağmur Çakmak ise 62 kiloda ilk maçında İsrailli Nataliia Shafir Mazur'u teknik üstünlükle mağlup etti. Çakmak, ikinci turda ise Ukraynalı Ilona Prokopevniuk'a tuşla mağlup oldu.

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Kaynak: DHA

Rıza Kayaalp, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi - Son Dakika

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