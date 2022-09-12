Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, adını finale yazdırdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kilo elemeleri gerçekleştirildi. Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy'ı 5-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, çeyrek finalde de Alin Alexuc'u da 8-0 yendi. Kayaalp, yarı finalde ise Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Rıza, yarın finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek. Başarılı sporcu şampiyonluğu kazanması halinde 5'inci kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe adını yazdıracak.