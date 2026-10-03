Milli güreşçiler 39 madalya kazanırken Grekoromen Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu - Son Dakika
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Milli güreşçiler 39 madalya kazanırken Grekoromen Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu

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Milli güreşçiler 39 madalya kazanırken Grekoromen Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu
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17 Yaş Altı milli güreşçiler, Hırvatistan'ın Koprivnica kentindeki Balkan Şampiyonası'nda 15 altın, 16 gümüş ve 8 bronzla toplam 39 madalya kazandı. Grekoromen Milli Takımı 8 madalyayla Balkan şampiyonu olurken serbest güreşçiler 19, kadın güreşçiler 12 madalya elde etti.

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 15 altın, 16 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Koprivnica kentindeki şampiyonada mindere çıkan 17 Yaş Altı Grekoromen Milli Takımı, 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. 17 Yaş Altı Grekoromen Milli Takımı, başarılı performansıyla Balkan şampiyonu oldu.

Organizasyonda 17 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı ise 7'si altın, 8'i gümüş, 4'ü bronz 19 madalya aldı.

Şampiyonada 17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Milli Takımı ise 3 altın, 7 gümüş ve 2 bronz, toplam 12 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Genç milli güreşçiler, 15 altın, 16 gümüş ve 8 bronz olmak üzere şapiyonada, toplam 39 madalya kazandı.

Kaynak: AA
HırvatistanGümüşSporSon Dakika

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