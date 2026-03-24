Milli Güreşçiler Bulgaristan\'da

24.03.2026 17:53
Bulgaristan'da düzenlenecek Uluslararası Dan Kolov - Nikola Petrov Turnuvası, 25-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Milli sporcular, kadınlar ve grekoromen stil kategorilerinde mindere çıkacak.

Turnuvaya katılacak sporcular ve teknik ekip şu şekilde:

Serbest Stil

57 kg - Yusuf Demir

57 kg - Bekir Keser

61 kg - Emrah Ormanoğlu

65 kg - Ahmet Duman

70 kg - Abdullah Toprak

74 kg - Ömer Faruk Çayır

79 kg - Okan Tahtacı

86 kg - Osman Göçen

92 kg - Fatih Altunbaş

92 kg - Süleyman Karadeniz

97 kg - Emirhan Kılıç

97 kg - Rıfat Eren Gıdak

125 kg - Hakan Büyükçingil

Yasin Bolat - Antrenör

Batuhan Demirçin - Antrenör

Kadınlar

50 kg - Zehra Demirhan

50 kg - Zerda Demir

53 kg - Şevval Çayır

53 kg - Zeynep Yetgil

57 kg - Tuba Demir

59 kg - Rabia Melisa Bayır

62 kg - Sevim Akbaş

65 kg - Beyzanur Akkuş

68 kg - Ayşe Erkan

76 kg - Elmira Yasin

Ayhan Sucu - Antrenör

Erhan Dik - Antrenör

Dilara Sungur - Masöz

Grekoromen Stil

55 kg - Muhammet Emin Çakır

60 kg - Ekrem Öztürk

60 kg - Mustafa Sağlam

63 kg - Enes Başar

67 kg - Mustafa Safa Yıldırım

72 kg - Selçuk Can

77 kg - Yunus Emre Başar

77 kg - Abdul Samet Başar

82 kg - Burhan Akbudak

87 kg - Ali Cengiz

87 kg - Ömer Can Doğan

97 kg - Beytullah Kayışdağ

130 kg - Fatih Bozkurt

Hamdi Eraslan Kılınç - Antrenör

Yusuf Düzer - Antrenör

Eren Yiğit - Kondisyoner - İSTANBUL

