15 Yaş Altı Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı ve 15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı güreşçileri, Hırvatistan 'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli güreşçiler, Hırvatistan'da 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak - Son Dakika

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