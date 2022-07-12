Milli güreşçiler, Hırvatistan'da 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak - Son Dakika
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Milli güreşçiler, Hırvatistan'da 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

12.07.2022 13:38
Milli güreşçiler, Hırvatistan'da 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

15 Yaş Altı Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı ve 15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı güreşçileri, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

15 Yaş Altı Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı ve 15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı güreşçileri, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki organizasyon, 16-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek sporcular şöyle:

Serbest Stil Erkek Milli Takımı: Barış Soylu (38 kilo), Abdulsamet Uçar (41 kilo), Mehmet Hanifi Sarp (44 kilo), Melih Yegin (48 kilo), Umut Gül (52 kilo), Ömer Fatih Örel (57 kilo), İsmail Bereket (62 kilo), Kuzey Mahir İldem (68 kilo), Muhammet Emin Uyumaz (75 kilo), Yasin Çakır (85 kilo).

Kadın Milli Takımı: Duygu Gedik (33 kilo), Fatma Yılmaz ( 36 kilo), Yağmur Karabacak (39 kilo), İrem Öztürk (42 kilo), Nil Aktaş (46 kilo), İrem Akalın (50 kilo), Eylem Engin (54 kilo), Yağmur Şen (58 kilo), İlayda Çin (62 kilo), Özlem Sarıaslan (66 kilo).

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçiler, Hırvatistan'da 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli güreşçiler, Hırvatistan'da 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak - Son Dakika
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