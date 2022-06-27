Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçilerimiz Kerem Kemal ve Murat Fırat, altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi. Kerem, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.
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