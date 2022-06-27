Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçilerimiz Kerem Kemal ve Murat Fırat, altın madalya kazandı.

MURAT FIRAT, CEZAYİRLİ RAKİBİNİ DEVİRDİ

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

BİR ALTIN MADALYA DA KEREM KAMAL'DAN

Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi. Kerem, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.