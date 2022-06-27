Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika
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Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

27.06.2022 22:57

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 60 kiloda ise Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup eden Kerem Kamal altın madalya elde eden bir diğer sporcumuz oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçilerimiz Kerem Kemal ve Murat Fırat, altın madalya kazandı.

MURAT FIRAT, CEZAYİRLİ RAKİBİNİ DEVİRDİ

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Oyunları'nda tarih yazıyoruz! Güreşçilerimizden peş peşe altın madalya geldi

BİR ALTIN MADALYA DA KEREM KAMAL'DAN

Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi. Kerem, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.

Akdeniz Oyunları'nda tarih yazıyoruz! Güreşçilerimizden peş peşe altın madalya geldi
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Son Dakika Spor Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika
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