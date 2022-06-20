Milli halterci Sara Yenigün, hedefine dünya şampiyonluğunu koydu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli halterci Sara Yenigün, hedefine dünya şampiyonluğunu koydu

20.06.2022 11:10
Milli halterci Sara Yenigün, hedefine dünya şampiyonluğunu koydu

Gençler Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü milli halterci Sara Yenigün, kariyerine dünya şampiyonluğunu eklemek için çalışmalarını Adana'da sürdürüyor.

Gençler Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü milli halterci Sara Yenigün, kariyerine dünya şampiyonluğunu eklemek için çalışmalarını Adana'da sürdürüyor.

Adana Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan 20 yaşındaki Sara, eğitim gördüğü Şehit Zafer Oluk Ortaokulu'nun bodrum katındaki salonda halter idmanı yapanları izleyerek bu branşla 15 yaşında tanıştı.

Salondakilerin "Bu sporu kızlar yapamaz." demesi üzerine, 1 ay masa tenisi oynayan Sara, okulun beden eğitimi öğretmeni Mustafa Bayram'ın dikkatini çekti. Bayram'ın yönlendirmesiyle haltere başlayan Sara, 2015'te 58 kiloda Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda ilk yıldızlar Türkiye şampiyonluğunu kazandı.?

Sara, yıldızlarda aldığı şampiyonluğun yanı sıra 2021'de Afyonkarahisar'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 81 kiloda, 2022'de Çorum'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda da 87 kiloda şampiyon oldu.

Türkiye'deki başarısının yanı sıra Avrupa'da da dereceler elde eden Sara, 2017 ve 2019'da Yıldızlar Avrupa ikincilikleri alırken, 2021'de Finlandiya'da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Milli sporcu son olarak, bu yıl Yunanistan'da yapılan Gençler Dünya Şampiyonası'nda 87 kiloda rakibi ile aynı kiloyu kaldırmasına rağmen, rakibinin kendinden önce ağırlığın altına girmesi nedeniyle üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.?

Halen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Meslek Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Sara, milli takım kampları dışında ailesinin yaşadığı Adana'da da idmanlarını yapıyor.?

Aralık ayında düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Sara, haftanın 6 günü 3 saat süren antrenmanlarla form tutuyor.

Yenigün: "Elimden geleni yapıyorum"

Sara Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğünün ardından yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirlediğini aktardı.

Hedefine ulaşabilmek için antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade eden Sara, "Geçen sene elde ettiğim bir Avrupa şampiyonluğum var. Bunun üzerine dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyorum. Çalışmalarıma bu hedef doğrultusunda devam ediyorum. En kısa zamanda dünya şampiyonu olmak için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Bayram: "Hırslı bir kişiliğe sahip"

Milli sporcuyu haltere yönlendiren ve Adana'daki antrenmanlarına nezaret eden beden eğitimi öğretmeni Mustafa Bayram, dünya şampiyonluğunu ulaşılabilir bir hedef olarak gösterdi.

Sara'nın zor bir spor olan halteri çok sevdiğini dile getiren Bayram, "Hırslı bir kişiliğe sahip. Zorlukların üstesinden gelebilecek kabiliyette. Halter kolay bir branş değil ama göstereceği gayretle zorlukların üstesinden gelip, en iyi başarıları elde edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Adana Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Caner Taymış ise 50'ye yakın halter sporcuları olduğunu aktararak, "Kulüp olarak hedefimiz olimpiyatlara sporcu gönderebilmek. İnşallah bu yolu Sara kızımız açacak. Arkasından gelen sporcu kardeşleri bu bayrağı taşıyacaklar." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Sara'nın antrenmanlarını yaptığı Barbaros Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nin müdürü Mehmet Gök de okulda sportif aktivitelere ellerinden geldiğince destek verdiklerini, öğrencilerin halter yapmaları için bodrum katta bir salon oluşturduklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Hakkari'de basketbol heyecanı sona erdi Hakkari'de basketbol heyecanı sona erdi Tomarza Kapalı Spor Salonu ve İlçe Stadı yenilendi Tomarza Kapalı Spor Salonu ve İlçe Stadı yenilendi
Kaynak: AA

gençlik, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli halterci Sara Yenigün, hedefine dünya şampiyonluğunu koydu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:53 İYİ Parti lideri Akşener'den, Cumhurbaşkanı vurgusu yapan diyen belediye başkanlarına cevap: Başbakanlığa aday olduğumu söyledim
10:47 Dolar/TL yeni haftaya yatay başladı! 17,32 seviyelerinde işlem görüyor
10:46 Uzman isim uyardı! İşte kurbanlık alırken dikkat etmeniz gerekenler
10:45 2 çocuk kitabında geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadeleri gündem oldu! Sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı!
10:25 Müge Anlı evlilik kararını canlı yayında açıkladı: Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim
10:06 Galatasaray'da yeni dönem! Okan Buruk ve efsanelerden oluşan ekibi göreve hazır
10:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpmek isteyen yaşlı adama başka bir teklifte bulundu: Alnımdan öp
09:59 Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in soyadını kullanmamak için dava açtı: Evraklar için istedim, soyadına kurban olurum
09:50 Fransızların Mostafa Mohamed aşkı bitmiyor! Toulouse, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor
09:43 Gupse Özay sosyal medya hesabından duyurdu: Önce küçük kızımız doğsun sonra projelere devam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 11:15:07. #1.12#
SON DAKİKA: Milli halterci Sara Yenigün, hedefine dünya şampiyonluğunu koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement