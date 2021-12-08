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Milli halterci Şaziye Erdoğan, dünya şampiyonasında 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika

Milli halterci Şaziye Erdoğan, dünya şampiyonasında 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı

08.12.2021 15:54
Milli halterci Şaziye Erdoğan, dünya şampiyonasında 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonasında, milli halterci Şaziye Erdoğan 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonasında, milli halterci Şaziye Erdoğan 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 51 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyonda 45 kilo kadınlarda Türkiye temsil eden Şaziye Erdoğan, önemli bir başarıya imza attı.

Ay-yıldızlı milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 kilo ve toplamda 169 kilo ile 2 bronz madalya kazanarak, 3 madalya sevinci yaşadı.

Bronz Madalya, Özbekistan, Halter, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli halterci Şaziye Erdoğan, dünya şampiyonasında 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli halterci Şaziye Erdoğan, dünya şampiyonasında 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika
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