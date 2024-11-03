Milli Halterciler 53 Madalya Kazandı

Spor

Milli halterciler, Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 22 altın, 19 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona akşam seansında podyuma çıkan sporcuların mücadelesiyle sona erdi.

Şampiyonada 23 yaş altı erkek ve kız milli haltercilerin aldığı madalyalar şöyle:

Yusuf Fehmi Genç 3 altın, Sara Yenigün 3 altın, Muhammed Emin Burun 2 altın-1 gümüş, Cansu Bektaş 1 altın-2 gümüş, Gamze Altun 1 altın-2 bronz, Harun Algül 1 altın, Burcu Alıcı 3 gümüş, Cansel Özkan 1 bronz, Aysel Özkan 1 bronz ve Ali Oflaz 1 gümüş.

Gençlerde ise erkek ve kız milli haltercilerin kazandığı madalyalar şu şekilde:

Kaan Kahriman 3 altın, Ezgi Kılıç 3 altın, Enes Çelik 2 altın-1 gümüş, Kerem Kurnaz 2 altın, Ramazan Efe Yılmaz 1 altın-1 gümüş, Büşra Çan 3 gümüş, Engin Kara 2 gümüş, Fatmagül Çevik 1 gümüş-2 bronz, Burak Aykun 1 gümüş-1 bronz, Taner Çağlar 1 gümüş-1 bronz, Ertuğrul Seçgin 1 gümüş, Tuğba Nur Köz 1 gümüş, Merve İlden 2 bronz, Yağmur Melek Şahin 1 bronz, Medine Saime Balaban 1 bronz.