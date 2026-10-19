Milli halterciler Durres'te 5 Avrupa rekoru kırıp 20 altın madalya kazandı

Milli halterciler Durres'te 5 Avrupa rekoru kırıp 20 altın madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Durres'te düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 20 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Son gün Fatmagül Çevik 2 altın ve 1 gümüş alırken, ay-yıldızlılar 5 Avrupa rekoru kırdı.
Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan milli sporcular, 20 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.
Şampiyonanın son gününde, 23 yaş altı kadınlar +86 kiloda podyuma çıkan Fatmagül Çevik, silkmede 137, toplamda da 246 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazandı. Fatmagül, koparmada ise 109 kiloyla gümüş madalya aldı.
Bu sonuçla Türkiye, 29 sporcuyla katıldığı şampiyonayı 20 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla tamamladı.
Organizasyonda 5 Avrupa rekoru kıran ay-yıldızlı halterciler, genç kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu, genç erkeklerde Avrupa 2'ncisi, 23 yaş altı erkeklerde ise 3. oldu.
Kaynak: AA
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