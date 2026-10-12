Milli halterciler Durres'te ilk günde 14 madalya ve 5 Avrupa rekoru kırdı - Son Dakika
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Milli halterciler Durres'te ilk günde 14 madalya ve 5 Avrupa rekoru kırdı

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Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Arnavutluk'un Durres kentindeki Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 6 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Aynı gün milli halterciler 5 Avrupa rekoru kırdı.

Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın olmak üzere toplamda 14 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Durres kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, 6 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti, 5 Avrupa rekoru kırdı.

Genç kadınlar 49 kiloda mücadele eden Ezgi Kılıç, koparmada 77 kiloyla gümüş, silkmede 89 kiloyla gümüş, toplamda 166 kiloyla altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı sıklette yarışan Aysu Bektaş, koparmada 76 kiloyla bronz madalya alırken silkmede 88 kiloyla dördüncü sırada yer aldı. Toplamda 164 kiloyla gümüş madalya kazanan Aysu, Avrupa ikinciliği elde etti.

23 yaş altı erkekler kategorisinde 60 kiloda yarışan milli sporcu Yiğit Erdoğan, koparmada 123 ve toplamda 275 kiloyla iki Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yiğit, silkmede ise 152 kiloyla gümüş madalya aldı.

Aynı kiloda Ramazan Efe Yılmaz da koparmada 117 kiloyla bronz, silkmede 155 kiloyla altın madalya kazanarak aynı zamanda Avrupa rekoru kırdı. Toplamda 272 kilo kaldıran Ramazan Efe, gümüş madalyanın sahibi oldu.

23 yaş altı kadınlar kategorisinde 49 kiloda mücadele eden milli sporcu Gamze Altun, koparmada 75 kiloyla bronz, silkmede 101 ve toplamda 176 kiloyla 2 altın madalya kazandı, aynı zamanda iki Avrupa rekoru kırdı.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıTürkiyeGümüşSporSon Dakika

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