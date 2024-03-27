Milli halterciler Tayland'a gidiyor

Milli halterciler, Tayland'da düzenlenecek ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Kupası için yarın bu ülkeye gidecek.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'te yer almak isteyen bütün haltercilerin katılmak zorunda olduğu organizasyon, 31 Mart-11 Nisan tarihlerinde Phuket şehrinde gerçekleştirilecek.
Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde son hazırlıklarını Olimpik Halter Milli Takımı antrenörleri Gökhan Kuşçuoğlu, Mehmet Doğan, Ferhat Coşkun ve Kenan Erdağı yönetiminde tamamlayan ay-yıldızlı sporcular, Dünya Kupası için yarın Tayland'a gidecek.
Organizasyonda Türkiye'yi, kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı, 81 kiloda Dilara Narin, erkeklerde ise 61 kiloda Mustafa Eliş, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç temsil edecek.
Sporcuların bu kupada göstereceği performans, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını belirleyecek.
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Kartepe Belediyesi tarafından yapılan Maşukiye Spor Salonu, gençlerin spor yapmalarına ve sosyalleşmelerine olanak sağlayacak.
Konya'da bulunan Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde düzenlenen Intercity Hokey5s Türkiye Şampiyonası başladı. Erkeklerde 9, kadınlarda ise 10 takımın mücadele ettiği şampiyona, milli takımların sporcu havuzunu genişletmek amacıyla düzenleniyor ve 30 Mart Cumartesi günü sona erecek.
Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Basketbol Grup Maçları' tüm hızıyla devam ediyor. Taha Akgül Spor Salonu ve 4 Eylül Spor Salonu'nda yapılan maçlara 10 ilden 20 takım ve 240 sporcu katılıyor. Sivas Selçuk Ortaokulu kız ve erkek takımları Sivas'ı temsil ediyor. Başarılı olan 3'er okul yarı finallere yükselecek ve maçlar 29 Mart Cuma günü sona erecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunlarının İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kayakta Alp disiplini 14-16 yaş milli takımı ve FIS milli takımı sporcuları belirlendi. FIS milli takımında Salih Yusuf Kartaltepe, Can Göydaş, Doruk Yazıcı, Serranur Kartal, Nehir Atilla ve Duru Yıkıcı yer alırken, 14-16 yaş milli takımında ise Rıfat Hamza Taş, Mahir Çelik, Kerem Çalış, Alin Özozan, Alev Nur Taşkent, Berra Kartal, Feriha Defne Çelebi, Ayşe İdil Aydın, Emirhan Okumuş ve Eren Okumuş seçildi.
Afyonkarahisar Okul Sporları Genç Erkek A, Genç Erkek B, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek bisiklet müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Müsabakalar sonucunda Enes Kardaş, Fatih Ayvalı, Hiranur Mamak ve Eymen Dinler birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi. İl Müdürü Kasapoğlu, organizasyonun gençleri spora teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.
Antalyaspor Sutopu takımı, U17 Türkiye Şampiyonası'nda grup maçlarını kazanarak finale çıkmayı başardı. Ankara'da düzenlenen şampiyonada Antalyaspor, önemli tecrübeler elde etti.
Niğde'de düzenlenen Okul Sporları Mahalli Futbol Müsabakaları, çocuklara sporu sevdirmek ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Erkeklerde 11 takım ve 198 sporcu, kızlarda ise 3 takım ve 42 sporcu derece alabilmek için yarıştı. Müsabakalarda derece alan takımlar ise belirlendi.
Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 120 iş yeri, 2 bin 230 bisiklet ve birçok sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 22 motosiklet trafikten men edilirken, 6 motosikletin çalıntı veya hacizli olduğu tespit edildi ve el konuldu.
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