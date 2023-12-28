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Milli hentbolcu Beyza Karaçam ameliyat edildi - Son Dakika
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Milli hentbolcu Beyza Karaçam ameliyat edildi

Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb'de forma giyen milli hentbolcu Beyza Karaçam, sol diz ön çapraz bağındaki sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi. Memorial Ataşehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Karaçam'ın sol bacağındaki ön çapraz bağ yırtığının cerrahi müdahale ile onarıldığı belirtildi. Prof. Dr. Haldun Orhun, Karaçam'ın yakında fizik tedaviye başlayacağını ve hızlı bir iyileşmeyle aktif spora dönmesini arzuladıklarını söyledi.

Milli hentbolcu Beyza Karaçam ameliyat edildi
28.12.2023 - 12:07,
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Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb'de forma giyen milli hentbolcu Beyza Karaçam, sol diz ön çapraz bağındaki sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.

Memorial'dan yapılan açıklamada, antrenman sırasında sakatlanan 23 yaşındaki hentbolcunun sol bacağında oluşan ön çapraz bağ yırtığının cerrahi müdahale ile onarıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memorial Ataşehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Haldun Orhun, "Beyza, hastanemize geldiğinde sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı mevcuttu. Modern cerrahi yöntemlerle ön çapraz bağ ameliyatı ve menisküs onarımı tedavisi uyguladık. Yakında fizik tedavi çalışmalarına başlayacağız. Hızlı bir iyileşmeyle yakın zamanda aktif spora dönmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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